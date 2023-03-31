Украинские спортсмены не будут участвовать в отборе на Олимпиаду вместе с россиянами

Член исполкома национального олимпийского комитета Украины Олег Немчинов заявил, что правительство страны одобрило инициативу главы организации Вадима Гутцайта о запрете украинским спортсменам участвовать вместе с россиянами в отборочных соревнованиях на Олимпиаду в Париже.

Если спортивные организации Украины будут этому препятствовать, их лишат статуса официальной, рассказал Немчинов на местном ТВ.

Отметим, что МОК на данный момент не принял решение относительно участия российских спортсменов на Олимпиаде 2024 года, но организация назвала критерии, при которых рекомендует допустить их до международных соревнований в нейтральном статусе.