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В МОК назвали причину, по которой вопрос о допуске россиян будет решаться международными федерациями

В феврале прошлого года комитет призвал отстранить Россию и Беларусь от международных турниров.
31 марта 2023 23:39
автор: Глеб Шевяков

Руководство международного олимпийского комитета (МОК) объяснило, почему ключевую роль в вопросе допуска российских и белорусских спортсменов будут играть решения международных федераций видов спорта.

Отмечается, что ранее главы МОК посоветовали международным федерациям организовать специальные комиссии с целью решения о допуске россиян и белорусов до турниров. Данное предложение было подвергнуто критике.

«Другого выхода из ситуации просто нет, так устроен международный спорт. Все турниры, не учитывая Олимпийских игр, находятся в исключительной, автономной компетенции Международных федераций. Именно они должны решать, по каким правилам будут проводится турниры и кто может принять в них участие», – сообщает пресс-служба МОК.

Напомним, что в прошлом году международный олимпийский комитет рекомендовал отстранить российских и белорусских спортсменов от соревнований.

В МОК назвали причину, по которой вопрос о допуске россиян будет решаться международными федерациями
В феврале прошлого года комитет призвал отстранить Россию и Беларусь от международных турниров.
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