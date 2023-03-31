В МОК назвали причину, по которой вопрос о допуске россиян будет решаться международными федерациями

Руководство международного олимпийского комитета (МОК) объяснило, почему ключевую роль в вопросе допуска российских и белорусских спортсменов будут играть решения международных федераций видов спорта.

Отмечается, что ранее главы МОК посоветовали международным федерациям организовать специальные комиссии с целью решения о допуске россиян и белорусов до турниров. Данное предложение было подвергнуто критике.

«Другого выхода из ситуации просто нет, так устроен международный спорт. Все турниры, не учитывая Олимпийских игр, находятся в исключительной, автономной компетенции Международных федераций. Именно они должны решать, по каким правилам будут проводится турниры и кто может принять в них участие», – сообщает пресс-служба МОК.

Напомним, что в прошлом году международный олимпийский комитет рекомендовал отстранить российских и белорусских спортсменов от соревнований.