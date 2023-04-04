Берлин намерен подать заявку на проведение ОИ-2036

Берлин планирует подать заявку на проведение Олимпийских игр, которые пройдут в 2036 году.

Как сообщает Bild, соответствующий проект подготовили две политические партии Германии: СДПГ и ХДС.

«Мы рассматриваем это как прекрасную возможность для Берлина, и хотим ей воспользоваться. После окончания Игр отремонтированные и модернизированные спортивные сооружения будут доступны для различных видов спорта в городе», – говорится в совместном заявлении.

Напомним, что Берлин принимала Олимпиаду в 1936 году.