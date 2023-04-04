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Берлин намерен подать заявку на проведение ОИ-2036

В следующем году Игры примет Париж.
04 апреля 2023 18:48
автор: Александр Поволоцкий

Берлин планирует подать заявку на проведение Олимпийских игр, которые пройдут в 2036 году.

Как сообщает Bild, соответствующий проект подготовили две политические партии Германии: СДПГ и ХДС.

«Мы рассматриваем это как прекрасную возможность для Берлина, и хотим ей воспользоваться. После окончания Игр отремонтированные и модернизированные спортивные сооружения будут доступны для различных видов спорта в городе», – говорится в совместном заявлении.

Напомним, что Берлин принимала Олимпиаду в 1936 году.

источник: Bild
Берлин намерен подать заявку на проведение ОИ-2036
В следующем году Игры примет Париж.
04.04.2023 18:48
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