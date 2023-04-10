Глава МВД Германии пригрозила отказом в выдаче виз российским спортсменам

Глава министерства внутренних дел Германии Нэнси Фрезер пригрозила отказом в оформлении въездных виз российским спортсменам, несмотря на то, что спортивные федерации согласятся допустить россиян к международным соревнованиям.

«Страны, которые проводят крупные соревнования, не беззащитны. Они могут через визы регулировать разрешить ли россиянам участвовать в них. Так мы будем поступать в Германии и всегда будем занимать эту четкую позицию», - цитирует министра немецкая газета Berliner Morgenpost.

В конце марта Исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал международным спортивным федерациям допускать к соревнованиям российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе. Участие в командных видах спорта для клубов и сборных из двух стран по-прежнему запрещено.