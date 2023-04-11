Захарова - о критериях МОК: Это элемент политики по разрушению мирового спорта

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова дала оценку критерия МОК по допуску российских спортсменов к международным стартам.

Напомним, что 28 марта исполком комитета рекомендовал допустить атлетов из РФ к соревнованиям в нейтральном статусе, при соблюдении определенных условий.

«Это, к сожалению, элемент общей политики по разрушению мирового спорта. Я обратила внимание, что многие страны Запада, которые требовали полностью исключить российских спортсменов, остались недовольны даже этим заявлением МОК. Вы понимаете, какая идеология разрушения стоит в основе антироссийской политики», — приводит «Спорт-Экспресс» слова Захаровой.

Отметим, что МОК предлагает не допускать к стартам российских спортсменов, которые связаны с органами безопасности и вооруженными силами.