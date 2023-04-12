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Тарасова – о запрете на въезд в Россию для Дюамель и Вирту: Не думаю, что это их волнует

По мнению 76-летнего тренера, канадкам безразличны данные санкции. 
12 апреля 2023 21:14
автор: Глеб Шевяков

Мастер спорта СССР и наставница олимпийский чемпионов по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделился мнением по поводу введенного запрета на въезд в Россию для канадских фигуристок Меган Дюамель и Тессы Вирту.

«Разве они хотели приехать к нам в Россию? Очень сомневаюсь. До этого они ни разу не посещали эту страну, а теперь этой возможности у них нет. Но вряд ли это их как-то волнует. Ничего особенного в этом нет», — приводит слова Тарасовой «Чемпионат».

Добавим, что ранее Дюамель и Вирту совместно с другими спортсменами Канады в письменной форме потребовали отстранить россиян от участия в Олимпиаде-2024.

источник: Чемпионат.com
Тарасова – о запрете на въезд в Россию для Дюамель и Вирту: Не думаю, что это их волнует
По мнению 76-летнего тренера, канадкам безразличны данные санкции. 
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