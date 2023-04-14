Спортсменам из Украины запретили выступать на одних турнирах с россиянами и белорусами

Министерство молодежи и спорта Украины запретило отечественным атлетам выступать на одних турнирах с россиянами и белорусами. Об этом сообщил депутат Верховной рады Жан Беленюк в своем телеграм-канале.

Отмечается, что в случае нарушения федерация по определенному виду спорта может лишиться статуса национальной. Кроме того, приказ дает право отзывать делегации украинских спортсменов из командировок, если в турнирах принимают участие россияне и белорусы.

Ранее член исполкома Олимпийского комитета Украины Олег Немчинов сообщил, что правительство запретило украинским спортсменам участвовать в отборе на ОИ-2024, в котором будут заявлены российские атлеты.