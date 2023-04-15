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Олимпийский чемпион Беленюк обвинил МОК в нечестной политике по отношению к Украине

Депутат Верховной Рады считает, что россияне и украинцы поменяются местами на международных соревнованиях.
Олимпийский чемпион Беленюк обвинил МОК в нечестной политике по отношению к Украине
15 апреля 2023 10:17
автор: Александр Шульгин
автор фото: olympics.com

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, депутат Верховной Рады Украины Жан Беленюк считает, что украинские спортсмены скоро исчезнут с международных соревнований в связи с возвращением россиян и белорусов.

«Теперь всё всем понятно - мы сидим дома в случае, если россияне в тех федерациях, где они допущены, а мы видим, что с каждым днем количество федераций только возрастает, я думаю, что большая половина международных федераций будут делать все, что допустить представителей России и Беларуси к соревнованиям.

Тут вопрос не в России, а в том, что МОК ведет некорректную политику в отношении Украины», - приводит слова Беленюка «Политика страны».

Напомним, ранее украинское Минспорта утвердило приказ о запрете спортсменам национальных сборных страны принимать участие в международных соревнованиях вместе с россиянами и белорусами.

По словам украинских чиновников, в каждом случае индивидуальное решение будет принимать специальная комиссия.

Олимпийский чемпион Беленюк обвинил МОК в нечестной политике по отношению к Украине
Олимпийский чемпион Беленюк обвинил МОК в нечестной политике по отношению к Украине
Депутат Верховной Рады считает, что россияне и украинцы поменяются местами на международных соревнованиях.
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