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Олимпийская чемпионка из Украины Баюл обратилась к Баху с просьбой не допускать россиян до ОИ

Фигуристка записала видеообращение к главе МОК.
Олимпийская чемпионка из Украины Баюл обратилась к Баху с просьбой не допускать россиян до ОИ
18 апреля 2023 08:18
автор: Александр Шульгин
автор фото: РИА Новости

Олимпийская чемпионка в фигурном катании Оксана Баюл обратилась к президенту МОК Томасу Баху с просьбой принять правильное решение по допуску российских и белорусских спортсменов до участия в Олимпийских играх.

«Я записала это видео, ведь чувствую, что прямо сейчас необходимо обращаться к Баху. Потому что он пытается переложить ответственность за допуск российских и белорусских спортсменов на национальные федерации.

Я больше ничего не могу сделать, кроме как попросить его быть честным и сердечным. Я могу долго говорить о том, что россияне делают неправильно. Прямо сейчас я чувствую, что мир не готов позволить россиянам и белорусам участвовать в Олимпийских играх, пока всё не закончится», - приводит слова Баюл ua.tribuna.com.

Напомним, 28 марта МОК на своем очередном заседании рекомендовал международным спортивным федерациям допустить россиян и белорусов до участия в соревнованиях в нейтральном статусе с соблюдением ряда жестких условий. В то же время, решение об участии атлетов из РФ и Белоруссии в Олимпийских играх в Париже в 2024 году еще не принято.

источник: Tribuna.com
Олимпийская чемпионка из Украины Баюл обратилась к Баху с просьбой не допускать россиян до ОИ
Олимпийская чемпионка из Украины Баюл обратилась к Баху с просьбой не допускать россиян до ОИ
Фигуристка записала видеообращение к главе МОК.
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