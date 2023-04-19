Олимпийский комитет Армении выступил за возвращение спортсменов из России и Белоруссии

Олимпийский комитет Армении выступает за возвращение спортсменов из России и Беларуси на международные соревнования.

«Мы против того, что сейчас творится в мире спорта, против запрета россиянам и белорусам находиться в олимпийской семье и участвовать в международных стартах. Мы, со своей стороны, готовы помочь, чем можем, чтобы вернуть российских и белорусских спортсменов», - цитирует генерального секретаря Олимпийского комитета Армении Грачьи Ростомяна ТАСС.

По словам руководителя организации, спорт является гуманитарным мостом между народами, который нельзя разрушить. В качестве примера он привел участие сборной Армении в 2015 году в Европейских играх в Баку, несмотря на обострение двусторонних отношений.