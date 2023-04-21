Бывший президент Чехии не поддержал отстранение россиян от международных соревнований

Бывший президент Чехии Милош Земан считает, что российских спортсменов нужно допустить до участия в международных соревнованиях и Олимпийских играх.

«Я человек пожилой, и за жизнь повидал, как сначала западные страны бойкотировали Олимпиаду в Москве, а затем коммунистические страны бойкотировали Игры в Лос-Анджелесе. Исходя из этого опыта, я считаю такой бойкот, мягко говоря, крайне необоснованным. Важна не победа, а участие. Если вам откажут в участии - будь то бойкот или отстранение - результат будет точно таким же», - приводит слова Земана Idnes.cz.

Напомним, 28 марта МОК дал рекомендации международным спортивным федерациям допустить россиян до соревнований под своей эгидой.

В то же время, на Украине законодательно запретили своим спортсменам выступать на одних турнирах с россиянами и белорусами.