Анастасия Брызгалова: Ни один спортсмен, который любит Россию, не пойдет на условия МОК

Чемпионка мира по керлингу Анастасия Брызгалова высказалась относительно условий, которые МОК рекомендовал для возвращения атлетов из России на международные соревнования.

Напомним, что на ОИ-2018 спортсменка завоевала бронзовую медаль в турнире смешанных пар с Александром Крушельницким, но позднее россиян дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил.

«Это полный бред. Думаю, что ни один российский спортсмен, который любит свою страну, не пойдёт на это. Это какое-то издевательство над нами. Говорите, фехтовальщиков вернули на бумаге, но до сих пор придумывают условия допуска? Вот видите», — цитирует «Матч ТВ» Брызгалову.

Добавим, что в Красноярском крае проходит международный турнир по керлингу, в рамках которого Анастасия и Александр сыграли вместе впервые с Олимпийских игр-2018.