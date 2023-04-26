Дмитрий Чернышенко: МОК пытается склонить российских спортсменов к предательству страны

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко подверг критике критерии допуска российских спортсменов к зарубежным соревнованиям, предложенные МОК.

Напомним, что в конце марта исполком комитета рекомендовал спортивным федерациям допускать атлетов из РФ исключительно в нейтральном статусе.

«Международный олимпийский комитет выдвигает унизительный ультиматум нашим спортсменам, нашей и белорусской олимпийским сборным: если вы хотите участвовать в следующих Олимпийских играх в Париже, то вы должны, по сути дела, предать родину, осудить ее и отказаться от нее. И тогда мы вас пустим, правда, под нейтральным флагом и без гимна. Не знаю, мы хотим такую Олимпиаду? Не хотим», - цитирует Чернышенко ТАСС.

Напомним, что летняя Олимпиада пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.