Польский министр сообщил, что формирует коалицию из 36 стран для недопуска россиян на турниры

Министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук высказался относительно допуска спортсменов из России.
Чиновник сообщил о создании коалиции.
«Мы находимся в процессе формирования позиции коалиции 36 стран. 15 мая состоится Совет Европейского союза по вопросам спорта, и мы планируем принять декларацию, которая будет чётко и ясно выражать протест против возвращения россиян и белорусов на международные соревнования», — приводит Бортничука RMF.
Ранее глава МОК Томас Бах рекомендовал допустить российских и белорусских атлетов к международным турнирам, но при соблюдении ряда условия.
источник: RMF