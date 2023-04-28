В Кремле объяснили позицию России по рекомендациям МОК

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что рекомендации Международного олимпийского комитета к российским спортсменам внимательно анализируются.

«Что касается рекомендации МОК, да, это сейчас анализируется, вырабатываются подходы наши, наши позиции», — цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее исполком МОК рекомендовал федерациям разрешить спортсменам из России и Белоруссии выступить в международных соревнованиях в нейтральном статусе, однако выдвинув при этом ряд дополнительных условий. В частности, предлагается запретить участие спортсменов, связанных с вооруженными силами или органами безопасности, или финансируемые государством.