США с союзниками призвали МОК пересмотреть подход к допуску россиян до соревнований

США и ещё 35 стран заявили, что они могут потребовать от МОК пересмотра подходов к допуску россиян на спортивные состязания, если не будут учтены высказанные ими обеспокоенности.

«Мы подчёркиваем, что наша позиция не заключается в дискриминации отдельных лиц на основании их паспорта, мы уважаем права всех спортсменов без какой-либо дискриминации в соответствии с Олимпийкой хартией. Мы нацелены на честные спортивные соревнования, а также на то, чтобы российские и белорусские спортсмены ни в коем случае не выступали в качестве представителей своих государств, что МОК и стремится обеспечить своими рекомендациями.

Полностью уважая автономию спортивных организаций, мы будем внимательно следить за выполнением рекомендаций МОК и международных спортивных федераций в ближайшие недели. Если эти вопросы не будут решены, мы ожидаем, что МОК пересмотрит свой подход», - гласит заявление, текст которого был опубликован на официальном сайте правительства США.

Кроме того, в заявлении отмечается, что у руководств стран есть существенные вопросы в том числе по поводу военных связей спортсменов, государственного финансирования и механизмов исполнения.

Под заявлением подписались 35 государств, включая США, Канаду, Украину, Южную Корею, Новую Зеландию, Австралию и Японию, а также большинство европейских стран.