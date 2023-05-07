Известная актриса призвала Париж отказаться от Олимпиады

Французская актриса Бриджит Бардо призвала Париж отказаться от проведения Олимпийских игр в 2024 году из-за проблем с безопасностью, сообщает Inside the Games со ссылкой на L'Equipe.

«Это безумие, которое происходит тогда, когда Париж изуродован. Долг, который висит на нас, ужасен, когда развязанное насилие не контролируется, а драматические события, произошедшие на «Стад де Франс», до сих пор не урегулированы», - отмечает 88-летняя Бардо.

Киноактриса выразила свою обеспокоенность из-за эпизодов насилия, произошедших во время прошлогоднего финала Лиги чемпионов на «Стад де Франс» между испанским «Реалом» и английским «Ливерпулем».

В качестве еще одной причины киноактриса назвала жестокое обращение с животными, в частности с лошадьми, которые, по мнению Бардо, станут первыми жертвами неуемного желания человека возвыситься.