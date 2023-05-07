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Известная актриса призвала Париж отказаться от Олимпиады

Она обеспокоена случаями насилия и над людьми, и над животными.
07 мая 2023 22:44
автор: Александр Евграфов

Французская актриса Бриджит Бардо призвала Париж отказаться от проведения Олимпийских игр в 2024 году из-за проблем с безопасностью, сообщает Inside the Games со ссылкой на L'Equipe.

«Это безумие, которое происходит тогда, когда Париж изуродован. Долг, который висит на нас, ужасен, когда развязанное насилие не контролируется, а драматические события, произошедшие на «Стад де Франс», до сих пор не урегулированы», - отмечает 88-летняя Бардо.

Киноактриса выразила свою обеспокоенность из-за эпизодов насилия, произошедших во время прошлогоднего финала Лиги чемпионов на «Стад де Франс» между испанским «Реалом» и английским «Ливерпулем».

В качестве еще одной причины киноактриса назвала жестокое обращение с животными, в частности с лошадьми, которые, по мнению Бардо, станут первыми жертвами неуемного желания человека возвыситься.

источник: Inside The Games
Известная актриса призвала Париж отказаться от Олимпиады
Она обеспокоена случаями насилия и над людьми, и над животными.
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