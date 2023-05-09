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Винер уверена, что Россия организует альтернативные Олимпийские игры

Главный тренер сборной России высоко оценила уровень конкуренции на Кубке сильнейших.
09 мая 2023 10:02
автор: Александр Поволоцкий

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина считает, что Россия способна организовать альтернативные Олимпийские игры.

Напомним, что накануне в Москве завершился Кубок сильнейших по художественной гимнастике. В нем принимали участие спортсменки из 10 стран, включая Словакию, Кипр и Сирию.

«Очень хорошие гимнастки к нам приехали, красивые, которые достояно соревнуются. Мне очень нравятся их данные и их программы. Пока они немножко не дотягивают до российских гимнасток, но получились очень серьезные и крупные соревнования. Хотим соревноваться теперь клубами из всех стран мира, ШОС, БРИКС, СНГ. Думаю, теперь мы обязательно организуем альтернативные Олимпийские игры», — приводит «Матч ТВ» слова Винер.

Отметим, что ближайшая Олимпиада пройдет летом 2024 года в Париже.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
Винер уверена, что Россия организует альтернативные Олимпийские игры
Главный тренер сборной России высоко оценила уровень конкуренции на Кубке сильнейших.
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