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Матыцин подверг критике требования Всемирного антидопингового агентства к РУСАДА

РУСАДА по-прежнему не может работать в полном объеме из-за ограничений.
11 мая 2023 12:07
автор: Александр Поволоцкий

Министр спорта России Олег Матыцин высказался относительно решения WADA о несоответствии РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.

Ранее в международной организации заявили, что российское агентство должно выполнить в полном объеме каждое из условий восстановления, изложенных Спортивным арбитражным судом.

«Россия активно совершенствует отечественное законодательство в сфере антидопинга, вступил в силу закон об утверждении антидопинговых правил непосредственно РУСАДА. На площадке ЮНЕСКО мы активно взаимодействуем со странами-членами Конвенции по развитию направления антидопинговой политики. Эта работа будет продолжена, но без вмешательства извне и ультимативных требований», - приводит пресс-служба Минспорта РФ слова Матыцина.

Добавим, что в середине апреля Госдума РФ приняла правительственный законопроект, наделяющий РУСАДА вместо Минспорта РФ полномочиями по утверждению общероссийских антидопинговых правил.

источник: Министерство спорта Российской Федерации
Матыцин подверг критике требования Всемирного антидопингового агентства к РУСАДА
РУСАДА по-прежнему не может работать в полном объеме из-за ограничений.
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