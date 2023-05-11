Матыцин подверг критике требования Всемирного антидопингового агентства к РУСАДА

Министр спорта России Олег Матыцин высказался относительно решения WADA о несоответствии РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.

Ранее в международной организации заявили, что российское агентство должно выполнить в полном объеме каждое из условий восстановления, изложенных Спортивным арбитражным судом.

«Россия активно совершенствует отечественное законодательство в сфере антидопинга, вступил в силу закон об утверждении антидопинговых правил непосредственно РУСАДА. На площадке ЮНЕСКО мы активно взаимодействуем со странами-членами Конвенции по развитию направления антидопинговой политики. Эта работа будет продолжена, но без вмешательства извне и ультимативных требований», - приводит пресс-служба Минспорта РФ слова Матыцина.

Добавим, что в середине апреля Госдума РФ приняла правительственный законопроект, наделяющий РУСАДА вместо Минспорта РФ полномочиями по утверждению общероссийских антидопинговых правил.