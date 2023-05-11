Поздняков высказался об участии российских спортсменов на ОИ на условиях МОК

Участие российских спортсменов на Олимпийских играх на условиях МОК практически невозможно. Такое мнение выразил глава ОКР Станислав Поздняков.

«МОК навязывает такие критерии, при которых участие подавляющего большинства наших атлетов и практически всех лидеров сборных команд в отборе к Олимпиаде и иных соревнованиях на практике нереально.

Это, по сути, инструментарий плохо завуалированного отстранения, не говоря уже о дискриминации и двойных стандартах, по-прежнему применяемых по национальному признаку», – добавил Поздняков, чьи слова приводят «РИА Новости».

Ранее глава МОК Томас Бах заявил, что российских спортсменов могут допустить до Игр 2024 года, при условии, если они не поддерживают политику российских властей.