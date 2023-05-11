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МОК одобрил аккредитацию российских журналистов на Олимпиаду-2024

Игры пройдут в Париже.
11 мая 2023 13:03
автор: Максим Скороходов

Международный олимпийский комитет (МОК) прислал «Матч ТВ» письмо, в котором подтверждено одобрение аккредитации российских журналистов на летние Олимпийские игры 2024 года, которые пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа, сообщил федеральный телеканал.

Ранее МОК призвал допустить в нейтральном статусе при отсутствии проблем с допингом российских и белорусских спортсменов, которые не находятся на обеспечении у организаций, связанных с армией.

При этом в организации подчеркнули, что еще не приняли решение о допуске российских и белорусских спортсменов на Олимпиаду-2024.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
МОК одобрил аккредитацию российских журналистов на Олимпиаду-2024
Игры пройдут в Париже.
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