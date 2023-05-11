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Дмитрий Губерниев сделал пессимистичный прогноз об участии российских спортсменов на Олимпиадах

Фехтовальщики помогли с предположением.
Дмитрий Губерниев сделал пессимистичный прогноз об участии российских спортсменов на Олимпиадах
11 мая 2023 18:36
автор: Максим Скороходов
автор фото: РИА Новости

Комментатор Дмитрий Губерниев сделал новое предположение об участии российских спортсменов на ближайших Олимпийских играх с учетом недавнего решения Международной федерации фехтования (FIE).

Напомним, FIE не допустила до своих турниров спортсменов основного состава сборной России. В числе отстраненных оказались олимпийские чемпионы Софья Великая, София Позднякова и Яна Егорян.

«Мой прогноз попрежнему пессимистичный. Думаю, что мы пропустим даже не две Олимпиады (грядущую летнюю и зимнюю), а целых четыре. И возможность выступить на ОИ в далеком, думается мне, будущем будет у спортсменов, которым сейчас совсем мало лет, которые фактически еще в юниорах даже выступают. Может быть, по юношам или по девушкам. И которые не связаны контрактами с теми или иными спортивными обществами», - приводит «Матч ТВ» слова Губерниева.

Добавим, что Международный олимпийский комитет еще не вынес решения по участию российских спортсменов на ближайших Олимпийских играх, которые пройдут в 2024 году в Париже.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
Дмитрий Губерниев сделал пессимистичный прогноз об участии российских спортсменов на Олимпиадах
Дмитрий Губерниев сделал пессимистичный прогноз об участии российских спортсменов на Олимпиадах
Фехтовальщики помогли с предположением.
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