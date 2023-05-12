В Минске надеются, что паралимпийцы из Беларуси смогут выступить на Играх-2024 в Париже

Глава Паралимпийского комитета Беларуси высказался относительно потенциального участия спортсменов в Играх-2024 в Париже.

Ранее стало известно, что апелляционный трибунал IPC удовлетворил апелляции паралимпийских комитетов Белоруссии и России на приостановление членства в организации, но лишь по техническим основаниям.

Отстранение комитетов от соревнований оставили в силе. Решение по этому вопросу планируют вынести в сентябре.

«Несмотря на то, что IPC написали, что вопрос будет рассматриваться на ассамблее организации в сентябре, в конституции Международного паралимпийского комитета четко прописано, что решения трибунала не имеют обратной силы», - сказал цитируют РИА Новости Олега Шепеля.

Напомним, что спортсмены из Беларуси и России пропустили Паралимпийские игры 2022 года.