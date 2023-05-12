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В Минске надеются, что паралимпийцы из Беларуси смогут выступить на Играх-2024 в Париже

Сегодня отменили отстранения Паралимпийского комитета.
12 мая 2023 16:31
автор: Александр Поволоцкий

Глава Паралимпийского комитета Беларуси высказался относительно потенциального участия спортсменов в Играх-2024 в Париже.

Ранее стало известно, что апелляционный трибунал IPC удовлетворил апелляции паралимпийских комитетов Белоруссии и России на приостановление членства в организации, но лишь по техническим основаниям.

Отстранение комитетов от соревнований оставили в силе. Решение по этому вопросу планируют вынести в сентябре.

«Несмотря на то, что IPC написали, что вопрос будет рассматриваться на ассамблее организации в сентябре, в конституции Международного паралимпийского комитета четко прописано, что решения трибунала не имеют обратной силы», - сказал цитируют РИА Новости Олега Шепеля.

Напомним, что спортсмены из Беларуси и России пропустили Паралимпийские игры 2022 года.

источник: «РИА Новости»
В Минске надеются, что паралимпийцы из Беларуси смогут выступить на Играх-2024 в Париже
Сегодня отменили отстранения Паралимпийского комитета.
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