Президент МОК Томас Бах рассказал, представителей каких стран хочет видеть на Играх 2024 года в Париже.

Отметим, что накануне 69-летний функционер посетил с официальным визитом Болгарию

«Рекомендация нашей организации заключается в том, что спортсменов всех стран надо допустить к участию в квалификационных соревнованиях. Надеюсь, что федерации будут их соблюдать. Я рад, что мы встретили поддержку со стороны президента Болгарии Румена Радева. Он также хочет, чтобы спортсмены всех 206 национальных комитетов смогли поучаствовать в ОИ-2024», — приводит «Блиц Спорт» слова Баха.

Напомним, что в мaрте МОК рекомендовал возможному возврaщению спортсменов из России на крупнейшие мeждународные старты. Они прeдполагают нейтральный стaтус и индивидуальный дoпуск.