Лидеры G7 выступили против допуска российских спортсменов к соревнованиям как представителей страны

Лидеры стран «Большой семерки» выступили с заявлением против допуска российских и белорусских спортсменов в качестве представителей своих стран.

«Мы уделяем внимание влиянию на международный спорт и полностью уважаем независимость спортивных организаций. Мы нацелены на честные спортивные соревнования, а также на обеспечение того, чтобы российские и белорусские атлеты никаким образом не были представлены на них как представители своих стран», - говорится в совместном заявлении политиков, опубликованном на сайте саммита, проходящего в Хиросиме.

В марте этого года Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал международным федерациям допускать до международных стартов российских и белорусских спортсменов в качестве нейтральных атлетов. Однако помимо этого, в федерациях выставили свои, дополнительные ограничения для атлетов. Речь идет только об индивидуальных соревнованиях. В командных сборные России и Беларуси не будут допущены.

Ранее также президент МОК Томас Бах выступил с инициативой, чтобы спортсмены всех стран мира приняли участие в Олимпийских играх, а также предостерег политиков от вмешательства в работу спортивных организаций.