Министр спорта Матыцин заявил, что допущенным российским спортсменам не стоит бойкотировать турниры 

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин выразил мнение, что российские атлеты, которым предоставили доступ к участию в международных соревнованиях, не должны отказываться от турниров.

«Бойкотировать вообще ничего никогда не нужно, надо продолжать диалог с международными спортивными организациями и с обязательным условием защиты интересов наших спортсменов», — приводит слова Матыцина РИА Новости.

Напомним, что весной прошлого года спортсмены из России и Беларуси были отстранены от международных турниров по инициативе Международного олимпийского комитета. В марте нынешнего года МОК рекомендовал спортивным международным организациям допустить российских атлетов, которые не связаны с вооруженными силами своей страны, при условии выступления в нейтральном статусе.