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Министр спорта Матыцин заявил, что допущенным российским спортсменам не стоит бойкотировать турниры 

59-летний спортивный деятель убежден, что необходимо поддерживать контакт с международными организациями.
19 мая 2023 20:05
автор: Глеб Шевяков

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин выразил мнение, что российские атлеты, которым предоставили доступ к участию в международных соревнованиях, не должны отказываться от турниров.

«Бойкотировать вообще ничего никогда не нужно, надо продолжать диалог с международными спортивными организациями и с обязательным условием защиты интересов наших спортсменов», — приводит слова Матыцина РИА Новости.

Напомним, что весной прошлого года спортсмены из России и Беларуси были отстранены от международных турниров по инициативе Международного олимпийского комитета. В марте нынешнего года МОК рекомендовал спортивным международным организациям допустить российских атлетов, которые не связаны с вооруженными силами своей страны, при условии выступления в нейтральном статусе.

источник: «РИА Новости»
Министр спорта Матыцин заявил, что допущенным российским спортсменам не стоит бойкотировать турниры 
59-летний спортивный деятель убежден, что необходимо поддерживать контакт с международными организациями.
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