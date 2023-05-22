Организаторы Олимпиады в Париже хотят установить олимпийский огонь на Эйфелевой башне

Организаторы летних Олимпийских игр в Париже планируют использовать Эйфелеву башню как постамент для олимпийского огня, сообщает Рейтер.

По данным источника, проект находится на согласовании уже два года, но так до конца и не согласован. Также неизвестно, будет ли огонь находиться на башне на протяжении всей Олимпиады или она будет использована лишь временно.

Отмечается, что пламя не может быть на вершине башни, поскольку там установлены антенны и громоотвод. Обсуждение проекта продолжается.

Высота Эйфелевой башни, чье строительство было завершено в 1889 году, составляла 300,65 метра, однако в 2022 году на ней была смонтирована антенна и башня «подросла» до 330 метров. Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.