Президент МОК поблагодарил лидеров стран G7 за их мнение относительно допуска российских спортсменов

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах поблагодарил руководителей стран «Большой семерки» за их позицию относительно допуска российских и белорусских спортсменов к международным стартам.

«МОК горячо приветствует поддержку G7 об автономии спорта и рекомендаций МОК по участию (в международных соревнованиях) спортсменов с российским или белорусским паспортом только в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов», - говорится в заявлении Баха, приводимой пресс-службой МОК.

Бах поблагодарил руководителей G7 за уважение независимости спортивных организаций, отметив, что надеется, что страны, выступающие за бойкот соревнований в случае участия в них россиян, прислушаются к данному заявлению.

В том же обращении руководители стран Большой семерки выразили намерение приложить все силы, чтобы российские и белорусские спортсмены не были допущены на соревнования как представители своих стран.