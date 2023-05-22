ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Президент МОК поблагодарил лидеров стран G7 за их мнение относительно допуска российских спортсменов

Ранее руководители стран Большой семерки призвали приложить все силы, чтобы недопустить россиян как представителей своей страны к стартам.
22 мая 2023 17:36
автор: Александр Евграфов

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах поблагодарил руководителей стран «Большой семерки» за их позицию относительно допуска российских и белорусских спортсменов к международным стартам.

«МОК горячо приветствует поддержку G7 об автономии спорта и рекомендаций МОК по участию (в международных соревнованиях) спортсменов с российским или белорусским паспортом только в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов», - говорится в заявлении Баха, приводимой пресс-службой МОК.

Бах поблагодарил руководителей G7 за уважение независимости спортивных организаций, отметив, что надеется, что страны, выступающие за бойкот соревнований в случае участия в них россиян, прислушаются к данному заявлению.

В том же обращении руководители стран Большой семерки выразили намерение приложить все силы, чтобы российские и белорусские спортсмены не были допущены на соревнования как представители своих стран.

источник: Международный олимпийский комитет
Президент МОК поблагодарил лидеров стран G7 за их мнение относительно допуска российских спортсменов
Ранее руководители стран Большой семерки призвали приложить все силы, чтобы недопустить россиян как представителей своей страны к стартам.
22.05.2023 17:36
Олимпиада
автор: Александр Евграфов
Организаторы Олимпиады в Париже хотят установить олимпийский огонь на Эйфелевой башне
Проект находится на согласовании два года, но до сих пор нет его финального варианта.
22.05.2023 13:55
Олимпиада
автор: Александр Евграфов
Министр спорта Матыцин заявил, что допущенным российским спортсменам не стоит бойкотировать турниры 
59-летний спортивный деятель убежден, что необходимо поддерживать контакт с международными организациями.
19.05.2023 20:05
Олимпиада
автор: Глеб Шевяков
Лидеры G7 выступили против допуска российских спортсменов к соревнованиям как представителей страны
Политики отметили, что уделяют внимание влиянию на международный спорт.
19.05.2023 14:47
Олимпиада
автор: Александр Евграфов
Бах заявил, о желании МОК видеть атлетов всех стран на ОИ-2024
Соревнования в столице Франции пройдут с 26 июня по 11 августа.
18.05.2023 08:23
Олимпиада
В Минске надеются, что паралимпийцы из Беларуси смогут выступить на Играх-2024 в Париже
Сегодня отменили отстранения Паралимпийского комитета.
12.05.2023 16:31
Олимпиада
автор: Александр Поволоцкий
Дмитрий Губерниев сделал пессимистичный прогноз об участии российских спортсменов на Олимпиадах
Дмитрий Губерниев сделал пессимистичный прогноз об участии российских спортсменов на Олимпиадах
Фехтовальщики помогли с предположением.
11.05.2023 18:36
Олимпиада
автор: Максим Скороходов
МОК одобрил аккредитацию российских журналистов на Олимпиаду-2024
Игры пройдут в Париже.
11.05.2023 13:03
Олимпиада
автор: Максим Скороходов
Поздняков высказался об участии российских спортсменов на ОИ на условиях МОК
Поздняков высказался об участии российских спортсменов на ОИ на условиях МОК
Глава ОКР занял четкую позицию.
11.05.2023 12:52
Олимпиада
автор: Артур Гичунцев
Матыцин подверг критике требования Всемирного антидопингового агентства к РУСАДА
РУСАДА по-прежнему не может работать в полном объеме из-за ограничений.
11.05.2023 12:07
Олимпиада
автор: Александр Поволоцкий
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика