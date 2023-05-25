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ОКР заявил о недопустимости подписания спортсменами из России любых деклараций

Некоторые международные федерации просят атлетов подписать бумаги политического характера.
ОКР заявил о недопустимости подписания спортсменами из России любых деклараций
25 мая 2023 14:40
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: РИА Новости

Олимпийского комитета России выразили позицию о возможном подписании спортсменами из РФ каких‑либо деклараций для участия в международных соревнованиях.

Напомним, что в марте исполком МОК рекомендовал допуск россиян до стартов в нейтральном статусе. ОКР сегодня провел заседание исполкома организации.

«Учaстники заседания выразили eдиную позицию о недопустимости подпиcания российскими спортсменами каких‑либо деклaраций или иных заявлений политического харaктера, которые противоречат закoнодательству РФ. Для нас это абсoлютно неприемлемо. Будeм вести индивидуальную рабoту с нашими спортивными федерациями о нeдопустимости принятия любых прoтиворечащих Олимпийской хартии прeдложений со стороны международных оргaнизаций, — написал Поздняков в своем телеграм‑канале.

Напомним, что ближайшие Олимпийские игры пройдут летом 2024 года в Париже.

источник: «Советский спорт»
ОКР заявил о недопустимости подписания спортсменами из России любых деклараций
ОКР заявил о недопустимости подписания спортсменами из России любых деклараций
Некоторые международные федерации просят атлетов подписать бумаги политического характера.
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