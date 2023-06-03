Лесун призвал российских спортсменов выступать под нейтральным флагом

Олимпийский чемпион по современному пятиборью Александр Лесун считает, что российским спортсменам надо соглашаться ехать на ОИ-2024 под нейтральным статусом.

Ранее с такой рекомендацией к международным федерациям выступил МОК. Для получения нейтрального статуса необходимо соблюсти различные требования.

«Нужно соглашаться. С флагом, без флага – мировая элита знает, откуда человек приехал. А то, что творятся какие-то подковерные игры – это второстепенно. Допустим, если бы я выступал, то все бы знали, что я из России. Да и короткий век у спортсмена. Мечта каждого – выступать на Олимпиаде. А через 20 лет уже никто не вспомнит, с флагом там он выступал или нет», — цитируют Лесуна «РИА Новости».

Добавим, что летние Игры пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.