ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Лесун призвал российских спортсменов выступать под нейтральным флагом

Многие спортивные федерации выполнили рекомендации МОК.
03 июня 2023 16:52
автор: Александр Поволоцкий

Олимпийский чемпион по современному пятиборью Александр Лесун считает, что российским спортсменам надо соглашаться ехать на ОИ-2024 под нейтральным статусом.

Ранее с такой рекомендацией к международным федерациям выступил МОК. Для получения нейтрального статуса необходимо соблюсти различные требования.

«Нужно соглашаться. С флагом, без флага – мировая элита знает, откуда человек приехал. А то, что творятся какие-то подковерные игры – это второстепенно. Допустим, если бы я выступал, то все бы знали, что я из России. Да и короткий век у спортсмена. Мечта каждого – выступать на Олимпиаде. А через 20 лет уже никто не вспомнит, с флагом там он выступал или нет», — цитируют Лесуна «РИА Новости».

Добавим, что летние Игры пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

источник: «РИА Новости»
Лесун призвал российских спортсменов выступать под нейтральным флагом
Многие спортивные федерации выполнили рекомендации МОК.
03.06.2023 16:52
Олимпиада
автор: Александр Поволоцкий
Олимпийский комитет России не получал приглашения для участия в Азиатских играх
В ОКР отметили, что политические требования МОК к российским спортсменам абсолютно неприемлемы.
02.06.2023 16:37
Олимпиада
автор: Александр Евграфов
НОК Испании поддержал МОК в вопросе допуска россиян до международных соревнований
НОК Испании поддержал МОК в вопросе допуска россиян до международных соревнований
Спортсмены могут выступить на турнирах при соблюдении строгих условий.
01.06.2023 08:39
Олимпиада
автор: Александр Шульгин
Бах оценил работу международных федераций по соблюдению рекомендаций МОК
Бах оценил работу международных федераций по соблюдению рекомендаций МОК
В конце февраля прошлого года большинство организаций отстранили сборные России и Белоруссии.
31.05.2023 14:01
Олимпиада
автор: Александр Поволоцкий
Глава НОК Финляндии обвинил МОК в пророссийской позиции
Глава НОК Финляндии обвинил МОК в пророссийской позиции
Международным федерациям рекомендовано допускать к стартам россиян в качестве нейтральных спортсменов, при соблюдении ряда условий.
31.05.2023 12:28
Олимпиада
автор: Александр Поволоцкий
ОКР заявил о недопустимости подписания спортсменами из России любых деклараций
ОКР заявил о недопустимости подписания спортсменами из России любых деклараций
Некоторые международные федерации просят атлетов подписать бумаги политического характера.
25.05.2023 14:40
Олимпиада
автор: Александр Поволоцкий
Президент МОК поблагодарил лидеров стран G7 за их мнение относительно допуска российских спортсменов
Ранее руководители стран Большой семерки призвали приложить все силы, чтобы недопустить россиян как представителей своей страны к стартам.
22.05.2023 17:36
Олимпиада
автор: Александр Евграфов
Организаторы Олимпиады в Париже хотят установить олимпийский огонь на Эйфелевой башне
Проект находится на согласовании два года, но до сих пор нет его финального варианта.
22.05.2023 13:55
Олимпиада
автор: Александр Евграфов
Министр спорта Матыцин заявил, что допущенным российским спортсменам не стоит бойкотировать турниры 
59-летний спортивный деятель убежден, что необходимо поддерживать контакт с международными организациями.
19.05.2023 20:05
Олимпиада
автор: Глеб Шевяков
Лидеры G7 выступили против допуска российских спортсменов к соревнованиям как представителей страны
Политики отметили, что уделяют внимание влиянию на международный спорт.
19.05.2023 14:47
Олимпиада
автор: Александр Евграфов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.