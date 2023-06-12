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Чичерова считает, что не стоит осуждать россиян, готовых соревноваться в нейтральном статусе

По мнению 40-летней бывшей спортсменки, каждый атлет из России в праве самостоятельно решить этот вопрос.
12 июня 2023 19:51
автор: Глеб Шевяков

Чемпионка мира и Европы по прыжкам в высоту Анна Чичерова прокомментировала ситуацию по поводу того, что российским спортсменам необходимо принимать нейтральный статус для участия в международных соревнованиях.

«Каждый спортсмен должен сам принимать решение, готов ли он участвовать в международных стартах на предложенных ему условиях. Осуждать его за желание поехать на соревнования в таких условиях ни в коем случае нельзя. Нельзя отнимать у спортсменов олимпийскую мечту и возможность выступить на главном старте их жизни», — приводит слова Чичеровой ТАСС.

Напомним, что в феврале прошлого года по рекомендации Международного Олимпийского комитета спортивные организации отстранили российских и белорусских спортсменов от международных турниров. Весной 2023 года МОК предоставил новые рекомендации, в которых призвал допустить атлетов из России и Беларуси в нейтральном статусе, если они не имеют связей с вооруженными силами своих стран.

источник:
Чичерова считает, что не стоит осуждать россиян, готовых соревноваться в нейтральном статусе
По мнению 40-летней бывшей спортсменки, каждый атлет из России в праве самостоятельно решить этот вопрос.
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