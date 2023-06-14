Поздняков назвал дискриминацией запрет на участие в международных стартах спортсменов из ЦСКА

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал запрет на участие в международных соревнованиях спортсменов из ЦСКА.

«Сегодняшнюю ситуацию, а именно отлучение армейцев от выступлений на мировой арене, мы считаем дискриминационной. В этой связи выражаем свою солидарность и всецелую поддержку спортсменам, тренерам, специалистам ЦСКА, Динамо и других обществ, которые незаконно и необоснованно лишены возможности участия в международных соревнованиях», — написал Поздняков в своем Telegram-канале.

Напомним, ранее МОК выпустил рекомендацию допускать российских и белорусских спортсменов до международных соревнований, однако речь идет об атлетах, которые не высказывались в поддержку СВО и не связаны с вооруженными силами.