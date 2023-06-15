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Карелин высказался о возможном участии спортсменов из России на Олимпиаде-2024 в Париже

Соревнования пройдут во Франции с 26 июля по 11 августа.
15 июня 2023 11:07
автор: Никита Плохих

Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин ответил на вопрос о возможном участии российских спортсменов на ОИ-2024 в Париже.

Напомним, что бывший спортсмен стал участником Петербургского международного экономического форума, который проходит с 14 по 17 июня.

– Если будут те же условия по ограничениям, которые накануне были применены по отношению к нам в Токио и Пхенчхане, то я за. Мы должны украшать своими именами пьедестал и участвовать в международной, а тем более в олимпийской конкуренциях. Единственное, если условия ограничений распространятся шире, например, отказ от государства и 100-летнего «Динамо» или ЦСКА, то я не поддерживаю этих проявлений. Здесь мы как государство должны показать понятную позицию и не смущать наших атлетов, – сказал Карелин корреспонденту «Советского спорта».

Отметим, что Олимпиада пройдет в столице Франции с 26 июля по 11 августа. В настоящий момент все спортсмены из России и Беларуси отстранены от участия в международных соревнованиях. Окончательное решение по их допуску до Игр в Париже будет принято позже.

источник: «Советский спорт»
Карелин высказался о возможном участии спортсменов из России на Олимпиаде-2024 в Париже
Соревнования пройдут во Франции с 26 июля по 11 августа.
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