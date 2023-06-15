Колобков назвал почти невозможными условия, в которые поставлены российские спортсмены

Бывший министр спорта РФ Павел Колобков ответил на вопрос, стоит ли российским спортсменам соглашаться на участие в Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе.

«Сложно говорить за спортсменов, они сейчас находятся в затрудненном положении. По сути они два года уже не соревнуются со своими основными противниками. Понятно, что спорт и существует для конкуренции. Конечно, я отношусь негативно к любым заявлениям, подобным письмам и декларациям. Нам не в чем себя винить, и не нужно оправдываться. Считаю, что наша позиция достаточно сильна с точки зрения подхода и идеологии. Сложный вопрос. Но я против подписания таких документов, если говорить честно. Но сложно говорить за спортсменов. Это ведь молодые ребята, у которых вся жизнь впереди, как спортивная, так и личная.

Я думаю, что должно быть общее обсуждение со спортсменами, с комиссиями, тренерами и федерациями. Должно быть выработано единое мнение, необходимо прийти к консенсусу. Но скажу одно, что мы поставлены в такие условия, при которых участие становится очень сложным, если не невозможным», - сказал Колобков «Советскому спорту».

Добавим, что ранее МОК призвал допустить в нейтральном статусе при отсутствии проблем с допингом российских и белорусских спортсменов, которые не находятся на обеспечении у организаций, связанных с армией. Однако это решение не касается Олимпийских игр.