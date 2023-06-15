ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Колобков назвал почти невозможными условия, в которые поставлены российские спортсмены

Атлетов заставляют подписывать политические документы.
15 июня 2023 14:06
автор: Максим Скороходов, Никита Плохих

Бывший министр спорта РФ Павел Колобков ответил на вопрос, стоит ли российским спортсменам соглашаться на участие в Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе.

«Сложно говорить за спортсменов, они сейчас находятся в затрудненном положении. По сути они два года уже не соревнуются со своими основными противниками. Понятно, что спорт и существует для конкуренции. Конечно, я отношусь негативно к любым заявлениям, подобным письмам и декларациям. Нам не в чем себя винить, и не нужно оправдываться. Считаю, что наша позиция достаточно сильна с точки зрения подхода и идеологии. Сложный вопрос. Но я против подписания таких документов, если говорить честно. Но сложно говорить за спортсменов. Это ведь молодые ребята, у которых вся жизнь впереди, как спортивная, так и личная.

Я думаю, что должно быть общее обсуждение со спортсменами, с комиссиями, тренерами и федерациями. Должно быть выработано единое мнение, необходимо прийти к консенсусу. Но скажу одно, что мы поставлены в такие условия, при которых участие становится очень сложным, если не невозможным», - сказал Колобков «Советскому спорту».

Добавим, что ранее МОК призвал допустить в нейтральном статусе при отсутствии проблем с допингом российских и белорусских спортсменов, которые не находятся на обеспечении у организаций, связанных с армией. Однако это решение не касается Олимпийских игр.

Колобков назвал почти невозможными условия, в которые поставлены российские спортсмены
Атлетов заставляют подписывать политические документы.
15.06.2023 14:06
Олимпиада
автор: Максим Скороходов
Карелин высказался о возможном участии спортсменов из России на Олимпиаде-2024 в Париже
Соревнования пройдут во Франции с 26 июля по 11 августа.
15.06.2023 11:07
Олимпиада
автор: Никита Плохих
Поздняков назвал дискриминацией запрет на участие в международных стартах спортсменов из ЦСКА
Все дело в рекомендациях МОК.
14.06.2023 22:51
Олимпиада
автор: Александр Кожевников
Чичерова считает, что не стоит осуждать россиян, готовых соревноваться в нейтральном статусе
По мнению 40-летней бывшей спортсменки, каждый атлет из России в праве самостоятельно решить этот вопрос.
12.06.2023 19:51
Олимпиада
автор: Глеб Шевяков
Бах поблагодарил президента Франции за заявление по допуску россиян на ОИ-2024
Бах поблагодарил президента Франции за заявление по допуску россиян на ОИ-2024
Олимпиада пройдет с 26 июня по 11 августа.
09.06.2023 08:39
Олимпиада
автор: Александр Поволоцкий
Лесун призвал российских спортсменов выступать под нейтральным флагом
Многие спортивные федерации выполнили рекомендации МОК.
03.06.2023 16:52
Олимпиада
автор: Александр Поволоцкий
Олимпийский комитет России не получал приглашения для участия в Азиатских играх
В ОКР отметили, что политические требования МОК к российским спортсменам абсолютно неприемлемы.
02.06.2023 16:37
Олимпиада
автор: Александр Евграфов
НОК Испании поддержал МОК в вопросе допуска россиян до международных соревнований
НОК Испании поддержал МОК в вопросе допуска россиян до международных соревнований
Спортсмены могут выступить на турнирах при соблюдении строгих условий.
01.06.2023 08:39
Олимпиада
автор: Александр Шульгин
Бах оценил работу международных федераций по соблюдению рекомендаций МОК
Бах оценил работу международных федераций по соблюдению рекомендаций МОК
В конце февраля прошлого года большинство организаций отстранили сборные России и Белоруссии.
31.05.2023 14:01
Олимпиада
автор: Александр Поволоцкий
Глава НОК Финляндии обвинил МОК в пророссийской позиции
Глава НОК Финляндии обвинил МОК в пророссийской позиции
Международным федерациям рекомендовано допускать к стартам россиян в качестве нейтральных спортсменов, при соблюдении ряда условий.
31.05.2023 12:28
Олимпиада
автор: Александр Поволоцкий
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.