МОК разработал правила допуска российских спортсменов на Олимпиаду в Париже на условиях беженцев

Международный олимпийский комитет (МОК) определился с критериями допуска российских спортсменов на Олимпийские игры в Париже, сообщает «Весь спорт».

За основe взяты правила участия беженцев на Олимпиаде. Спортсмены будут подавать заявки на нейтральный статус в индивидуальном порядке.

Отмечается, что МОК создаст отдельную команду для таких атлетов. Самым жестким условием будет требование отказаться от любого финансирования из России и участия в турнирах внутри страны, при этом МОК готов оплатить спортсменом проживание и участие на самой Олимпиаде, а не на квалификации к ней.

При этом не уточняется, каким образом атлеты должны находить деньги на отборочные соревнования.