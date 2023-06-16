МОК разработал правила допуска российских спортсменов на Олимпиаду в Париже на условиях беженцев

Международный олимпийский комитет (МОК) определился с критериями допуска российских спортсменов на Олимпийские игры в Париже, сообщает «Весь спорт».
За основe взяты правила участия беженцев на Олимпиаде. Спортсмены будут подавать заявки на нейтральный статус в индивидуальном порядке.
Отмечается, что МОК создаст отдельную команду для таких атлетов. Самым жестким условием будет требование отказаться от любого финансирования из России и участия в турнирах внутри страны, при этом МОК готов оплатить спортсменом проживание и участие на самой Олимпиаде, а не на квалификации к ней.
При этом не уточняется, каким образом атлеты должны находить деньги на отборочные соревнования.
источник: «Весь спорт»