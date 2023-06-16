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Матыцин заявил, что Россия не одобрит участие спортсменов в Олимпиаде-2024 на правах беженцев

Ранее МОК представил формат выступления россиян на ОИ-2024.
Матыцин заявил, что Россия не одобрит участие спортсменов в Олимпиаде-2024 на правах беженцев
16 июня 2023 13:30
автор: Александр Кожевников
автор фото: РИА Новости

Министр спорта РФ Олег Матыцин подчеркнул, что Россия не одобрит участие спортсменов в Олимпиаде-2024 на правах беженцев.

«Прежде всего нужно сделать юридическую оценку этих предложений, насколько это соотносится и с Олимпийской хартией, и с правами человека. Конечно, если в том формате, о котором вы говорите, это значит, что международное сообщество ведет политику разрушения нашей национальной системы спорта, с этим, конечно, мы не можем согласиться», - приводит слова Матыцина ТАСС.

Ранее стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) определился с критериями допуска российских спортсменов на Олимпийские игры в Париже. За основу будут взяты правила участия беженцев на Олимпиаде.

источник: ТАСС
Матыцин заявил, что Россия не одобрит участие спортсменов в Олимпиаде-2024 на правах беженцев
Матыцин заявил, что Россия не одобрит участие спортсменов в Олимпиаде-2024 на правах беженцев
Ранее МОК представил формат выступления россиян на ОИ-2024.
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