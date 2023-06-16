Матыцин заявил, что Россия не одобрит участие спортсменов в Олимпиаде-2024 на правах беженцев

Министр спорта РФ Олег Матыцин подчеркнул, что Россия не одобрит участие спортсменов в Олимпиаде-2024 на правах беженцев.

«Прежде всего нужно сделать юридическую оценку этих предложений, насколько это соотносится и с Олимпийской хартией, и с правами человека. Конечно, если в том формате, о котором вы говорите, это значит, что международное сообщество ведет политику разрушения нашей национальной системы спорта, с этим, конечно, мы не можем согласиться», - приводит слова Матыцина ТАСС.

Ранее стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) определился с критериями допуска российских спортсменов на Олимпийские игры в Париже. За основу будут взяты правила участия беженцев на Олимпиаде.