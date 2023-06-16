Фетисов высказался о возможном участии россиян на Олимпиаде в Париже на условиях беженцев 

Бывший советский хоккеист и защитник ЦСКА Вячеслав Фетисов выразил мнение по поводу того, стоит ли российским атлетам принять условия МОК ради выступлений на Олимпийских играх в Париже, которые пройдут в 2024 году.

Отметим, что Международный олимпийский комитет допустит спортсменов из России на условиях беженцев. Они обязаны подавать заявки на нейтральный статус в индивидуальном порядке.

«Я бы не поехал. А какое решение будет принято – не знаю. Думаю, что вся эта история сделана специально, чтобы расколоть наше общество. Надо сделать так, чтобы решение, которое примут, наоборот, объединило нашу страну. Надо подумать. Мне кажется, сами спортсмены должны будут решить, как им жить дальше с таким статусом и так далее. Не факт, что их туда пустят. Беспредельное предложение», – заявил Фетисов «Советскому спорту».

Напомним, что в феврале прошлого года МОК отстранил российских спортсменов от международных турниров. Весной нынешнего года руководство комитета представило спортивным организациям рекомендации для допуска россиян до турниров в нейтральном статусе.