Чен отреагировала на новость о возможном допуске россиян к Олимпиаде в Париже в статусе беженцев

Бывшая советская и российская легкоатлетка Иоланда Чен негативно высказалась о возможности допуска атлетов из России к Олимпийским играм-2024 на условиях беженцев.

«Это полная бредятина и собачья чушь — если на такое решится МОК! К счастью для всех, пока эта информация не подтверждена. И, мне кажется, никто и никогда не согласится поехать на Олимпийские игры в условиях беженцев. Наверняка это все исходит от политиков. Потому что именно они оказывают активное давление на те спортивные федерации, которые выполняют рекомендации МОК по допуску россиян», – приводит слова Чен RT.

Ранее появилась информация, что Международный олимпийский комитет определил критерии допуска российских спортсменов до соревнований в Париже на основе правил для беженцев.

Напомним, что с февраля прошлого года российские атлеты отстранены от участия в международных турнирах. Весной 2023 года МОК рекомендовал спортивным организациями допустить россиян до выступлений на условиях нейтрального статуса и отсутствия связи с вооруженными силами своей страны.