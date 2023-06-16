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Губерниев уверен, что российские спортсмены пропустят несколько следующих Олимпийских игр

Известный журналист назвал дикими условия допуска атлетов из России до международных соревнований. 
16 июня 2023 20:13
автор: Глеб Шевяков

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что из-за отстранения российские спортсмены не примут участие в ближайшей летней Олимпиаде в Париже, в предстоящей зимней, а также пропустят еще несколько турниров.

«Никто ни на какую Олимпиаду не поедет. Потому что условия абсолютно невыполнимые и дикие, если бы хотели допустить, то допустили бы. А все, что сейчас происходит, это просто возможность нам цинично отказать. Предлагаю снять розовые очки. Никакого чуда не случится, мы пропустим летнюю олимпиаду, потом зимнюю, и есть ощущение, что пропустим еще как минимум две», — приводит слова Губерниева «РИА Новости».

Ранее появилась информация о том, что Международный олимпийский комитет определил критерии допуска россиян до соревнований в Париже на основе правил для беженцев.

Напомним, что в марте 2023 года МОК рекомендовал спортивным организациями допустить российских атлетов до международных турниров на условиях нейтрального статуса и отсутствия связи с вооруженными силами своей страны.

источник: «РИА Новости»
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