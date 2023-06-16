Сборные России по хоккею на траве не примут участия в Олимпиаде в Париже 

Мужская и женская сборные России по хоккею на траве лишились возможности стать участниками Олимпийских игр 2024 года.

«У наших сборных не осталось шансов выступить на Олимпиаде в Париже, мы пропустили все отборочные соревнования. Попасть на Игры уже точно никак не получится», — приводит заявление пресс-службы Федерации хоккея на траве России ТАСС.

Напомним, что в конце марта 2023 года руководители Международного олимпийского комитета (МОК) опубликовал для спортивных организаций рекомендации о допуске россиян на международные турниры, согласно которым российские атлеты по-прежнему должны быть отстранены от соревнований.