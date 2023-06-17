МОК пока не определил критерии допуска российских спортсменов на ОИ-2024

Международный олимпийский комитет пока не разработал критерии допуска атлетов из России на летние Олимпийские игры 2024 года.

Напомним, что соревнования пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

«Ситуация беспрецедентная, поэтому предугадывать развитие событий сейчас абсолютно бессмысленно. Никаких критериев допуска российских спортсменов на Олимпийские игры в Париже не выработано, все предположения на этот счёт — досужие рассуждения о возможных вариантах. Официальных параметров допуска в нейтральном статусе пока нет», — приводит ТАСС слова своего источника.

Отметим, что в марте глава МОК Томас Бах заявил, что решение о допуске спортсменов из РФ будет принято позднее.