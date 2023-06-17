Захарова уверена, что недопуск россиян до международных турниров убивает мировой спорт

Директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова высказалась на тему того, что страны Европы отказываются выдавать визы российским атлетам.

Ранее появилась информация, что представители молодежной сборной России по борьбе не получили визы со стороны властей Испании для выступления на чемпионате Европы.

«Не пуская атлетов‑профессионалов, они просто убивают мировой спорт. Смысл тогда проводить соревнования? Можно просто раздать всем медали и чувствовать себя спокойно. Если это про конкуренцию, борьбу, а все‑таки они туда едут бороться не политически, а по спортивному принципу, то давайте им визы и прекращайте эту возню», – приводит слова Захаровой «Матч ТВ».

Напомним, что в марте 2023 года Международный олимпийский комитет предоставил рекомендации спортивным организациям для допуска российских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статуте и при отсутствии связи с вооруженными силами России.