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Вячеслав Фетисов: российским спортсменам нужно обозначить свою позицию по нейтральному статусу

МОК пока не выработал условия выступления российских спортсменов на ОИ-2024.
Вячеслав Фетисов: российским спортсменам нужно обозначить свою позицию по нейтральному статусу
18 июня 2023 13:43
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов призвал российских спортсменов выразить свою позицию по нейтральному статусу.

Напомним, что в марте исполком МОК рекомендовал допускать атлетов из РФ к международным турнирам при соблюдении ряда критериев.

«Единого решения на государственном уровне быть не должно. Не уверен, что ключевой должна быть и позиция национальных федераций. Весь этот беспредел в отношении российских спортсменов создан для того, чтобы расколоть наше общество. Самим спортсменам нужно все взвесить, обсудить и обозначить свою позицию», – цитируют Фетисова «РИА Новости».

В середине июня появилась информация, что спортсменам из России будет обеспечен доступ на Олимпийские игры в Париже лишь в качестве беженцев.

Напомним, что с февраля прошлого года российские атлеты отстранены от участия в международных турнирах.

источник: «РИА Новости»
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