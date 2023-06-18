Вячеслав Фетисов: российским спортсменам нужно обозначить свою позицию по нейтральному статусу

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов призвал российских спортсменов выразить свою позицию по нейтральному статусу.

Напомним, что в марте исполком МОК рекомендовал допускать атлетов из РФ к международным турнирам при соблюдении ряда критериев.

«Единого решения на государственном уровне быть не должно. Не уверен, что ключевой должна быть и позиция национальных федераций. Весь этот беспредел в отношении российских спортсменов создан для того, чтобы расколоть наше общество. Самим спортсменам нужно все взвесить, обсудить и обозначить свою позицию», – цитируют Фетисова «РИА Новости».

В середине июня появилась информация, что спортсменам из России будет обеспечен доступ на Олимпийские игры в Париже лишь в качестве беженцев.

Напомним, что с февраля прошлого года российские атлеты отстранены от участия в международных турнирах.