На Украине изменили текст приказа о неучастии спортсменов в соревнованиях вместе с россиянами

Министерство молодежи и спорта Украины изменило текст приказа о запрете участия украинских спортсменов в соревнованиях, где выступают спортсмены из России и Белоруссии, сообщается на официальном сайте ведомства.

Ранее принятая формулировка «запретить официальным делегациям национальных сборных команд Украины участвовать в международных спортивных соревнованиях, в которых принимают участие спортсмены из Российской Федерации и/или Белоруссии» изменена на «не командировать официальные делегации…».

В марте Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям допускать до соревнований не поддерживавших спецоперацию россиян в качестве нейтральных атлетов.