ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

На Украине изменили текст приказа о неучастии спортсменов в соревнованиях вместе с россиянами

Министерство молодежи и спорта Украины изменило формулировки, оставив запрет в силе.
19 июня 2023 09:48
автор: Александр Евграфов

Министерство молодежи и спорта Украины изменило текст приказа о запрете участия украинских спортсменов в соревнованиях, где выступают спортсмены из России и Белоруссии, сообщается на официальном сайте ведомства.

Ранее принятая формулировка «запретить официальным делегациям национальных сборных команд Украины участвовать в международных спортивных соревнованиях, в которых принимают участие спортсмены из Российской Федерации и/или Белоруссии» изменена на «не командировать официальные делегации…».

В марте Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям допускать до соревнований не поддерживавших спецоперацию россиян в качестве нейтральных атлетов.

источник:
На Украине изменили текст приказа о неучастии спортсменов в соревнованиях вместе с россиянами
Министерство молодежи и спорта Украины изменило формулировки, оставив запрет в силе.
19.06.2023 09:48
Олимпиада
автор: Александр Евграфов
Вячеслав Фетисов: российским спортсменам нужно обозначить свою позицию по нейтральному статусу
Вячеслав Фетисов: российским спортсменам нужно обозначить свою позицию по нейтральному статусу
МОК пока не выработал условия выступления российских спортсменов на ОИ-2024.
18.06.2023 13:43
Олимпиада
автор: Александр Поволоцкий
Захарова уверена, что недопуск россиян до международных турниров убивает мировой спорт
Захарова уверена, что недопуск россиян до международных турниров убивает мировой спорт
Она считает, что такие решения лишают международные соревнования здоровой спортивной конкуренции.
17.06.2023 18:55
Олимпиада
автор: Глеб Шевяков
МОК пока не определил критерии допуска российских спортсменов на ОИ-2024
До старта Игр осталось чуть более года.
17.06.2023 14:48
Олимпиада
автор: Александр Поволоцкий
Сборные России по хоккею на траве не примут участия в Олимпиаде в Париже 
Национальные команды не выступали на отборочном этапе соревнований.
16.06.2023 20:41
Олимпиада
автор: Глеб Шевяков
Губерниев уверен, что российские спортсмены пропустят несколько следующих Олимпийских игр
Известный журналист назвал дикими условия допуска атлетов из России до международных соревнований. 
16.06.2023 20:13
Олимпиада
автор: Глеб Шевяков
Чен отреагировала на новость о возможном допуске россиян к Олимпиаде в Париже в статусе беженцев
61-летняя бывшая спортсменка назвала решение МОК по этому поводу «бредятиной» и «собачьей чушью».
16.06.2023 18:11
Олимпиада
автор: Глеб Шевяков
Фетисов высказался о возможном участии россиян на Олимпиаде в Париже на условиях беженцев 
Фетисов высказался о возможном участии россиян на Олимпиаде в Париже на условиях беженцев 
Сегодня, 16 июня, МОК определил ряд критериев, согласно которым российские спортсмены смогут выступать на предстоящих Играх.
16.06.2023 16:12
Олимпиада
автор: Никита Плохих
Матыцин заявил, что Россия не одобрит участие спортсменов в Олимпиаде-2024 на правах беженцев
Матыцин заявил, что Россия не одобрит участие спортсменов в Олимпиаде-2024 на правах беженцев
Ранее МОК представил формат выступления россиян на ОИ-2024.
16.06.2023 13:30
Олимпиада
автор: Александр Кожевников
МОК разработал правила допуска российских спортсменов на Олимпиаду в Париже на условиях беженцев
МОК разработал правила допуска российских спортсменов на Олимпиаду в Париже на условиях беженцев
Атлетам предлагается отказаться от страны.
16.06.2023 10:55
Олимпиада
автор: Максим Скороходов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.