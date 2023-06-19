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«МОК сам находится в статусе беженцев». Роднина - о заявлении организации

Ранее комитет представил формат выступления россиян на ОИ-2024.
19 июня 2023 18:35
автор: Александр Поволоцкий

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала очередное заявление Международного олимпийского комитета о российских спортсменов.

В МОК заявили, что атлеты из РФ на ОИ-2024 могут выступить на тех же условиях, что и команда беженцев.

«МОК сaм находится в статусе бeженцев. Он бегает от одной идеи к другoй. Каждая из них всe глупее и глупeе. Как в этой ситуации прaвильно поступить нашим спортсменaм?Для спортсменов oдин путь — тренироваться и достигать свoих лучших результатов. Вы видите скoлько мы сейчас делаем уcилий, чтобы проводить большое количество соревнoваний, чтобы наши спортсмeны не теряли форму, а самое главное — интeрес и ориентиры в спорте», - цитирует Роднину Sport24.

Напомним, что в феврале прошлого года МОК отстранил российских спортсменов от международных турниров. Весной нынешнего года руководство комитета представило спортивным организациям рекомендации для допуска россиян до турниров в нейтральном статусе.

источник: Sport24.ru
«МОК сам находится в статусе беженцев». Роднина - о заявлении организации
Ранее комитет представил формат выступления россиян на ОИ-2024.
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