В МОК опровергли информацию о решении допустить на ОИ российских спортсменов как команду беженцев

Информация о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустит российских спортсменов к Олимпийским играм в Париже на тех же принципах, что и команду беженцев, не соответствует действительности, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МОК.

«Вся ситуация не имеет под собой ни малейших оснований. Позиция МОК остается абсолютно неизменной», - заявили в пресс-службе организации.

Ранее сообщалось, что МОК принял решение уравнять в условиях допуска российских спортсменов и команду беженцев.

В марте исполком МОК рекомендовал допускать спортсменов из России и Белоруссии до международных турниров в нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев.