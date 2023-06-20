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WADA хочет увеличить срок полномочий президента до шести лет

Также будет расширен попечительский совет организации.
20 июня 2023 12:07
автор: Александр Евграфов

Совет учредителей Всемирного антидопингового агентства одобрил поправки в устав организации и в положение об управлении, сообщается на официальном сайте организации.

Изменения коснулись продления сроков полномочий президента и вице-президента организации. Теперь оба чиновника смогут занимать свои посты не три, а шесть лет. Они могут быть переизбраны еще на три года, однако не могут занимать должности в общей сложности более девяти лет.

Также будет расширен попечительский совет WADA с 38 до 42 человек. Дополнительные места будут отданы двум представителям от совета спортсменов и двум экспертам от национальных антидопинговых комитетов.

источник: WADA
WADA хочет увеличить срок полномочий президента до шести лет
Также будет расширен попечительский совет организации.
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