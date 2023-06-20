Полиция провела обыски в штаб-квартире оргкомитета Олимпийских игр в Париже

В штаб-квартире оргкомитета летних Олимпийских игр 2024 года в Париже состоялись обыскные мероприятия.

Проверка также прошла у партнера оргкомитета, отвечающего за инфраструктуру. Обыски являются частью коррупционного расследования по делу о незаконной выгоде при заключении контрактов.

«В настоящее время в штаб-квартире Оргкомитета проводится обыск. «Париж-2024» полностью сотрудничает со следователями, чтобы помочь расследованию», - говорится в заявлении организации, которое передает Reuters.

Напомним, что Олимпиада в Париже назначена на период с 26 июля по 11 августа 2024 года.