Джефф Монсон: «Игры Дружбы» - прекрасная идея

Боец смешанных единоборств Джефф Монсон оценил решение проведения «Игр Дружбы».

«Олимпийским играм нет замены, но это блестящая идея. Это дает спортсменам возможность соревноваться, что самое главное», - приводит слова Джеффа Монсона «Спорт-Экспресс».

Напомним, первые «Игры Дружбы» состоялись в 2022 г. в Казани, в них приняли участие спортсмены из 16 стран. Следующие «Игры Дружбы» пройдут в Москве.

Добавим, что на данный момент Международный олимпийский комитет на принял решение об участии российских спортсменов на Олимпиаде в Париже.