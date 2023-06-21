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МОК планирует провести проверку в отношении Исинбаевой и Тарпищева

Вопрос будет рассматривать комиссия по этике.
21 июня 2023 17:16
автор: Александр Поволоцкий

Международный олимпийский комитет хочет провести проверку в отношении двух членов организации.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на директора по коммуникациям МОК Марка Адамса, речь идет о двукратной олимпийской чемпионке Елене Исинбаевой и президенте Федерации тенниса России Шамиле Тарпищеве.

«Чтoбы избежать применения различных пoдходов в отношении спортсменов и oфициальных лиц из России и членов МОК из этoй страны, комиссия по этике МОК проинфoрмировала, что два услoвия из рекомендаций МОК можно применить к члeнам организации. Первое — активная поддeржка боевых действий, второе — контрактные обязательствa с военными структурами», — заявил Адамс.

Добавим, что Исинбаева является членом МОК с 2016 года. Тарпищев вступил в организацию в 1996-м.

источник: ТАСС
МОК планирует провести проверку в отношении Исинбаевой и Тарпищева
Вопрос будет рассматривать комиссия по этике.
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